Giucas Casella, amatissimo ex concorrente del Grande Fratello, torna a raccontare la sua lunga carriera da mentalista soffermandosi anche sull’amore: “Da ragazzino ho avuto esperienze sessuali con uomini, ma a quell’età è normale”, svela intervistato dal Corriere della Sera.

Nel corso dell’intervista rilasciata tra le pagine del quotidiano, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip svela come ha scoperto i suoi incredibili poteri da paragnosta:

Conigli, polli, coccodrilli, cobra, il più pericoloso. Li mando in catalessi, restano rigidi. Ora non lo faccio più sennò gli animalisti si arrabbiano e hanno ragione, solo qualche gallina.

Se si facevano male, li toccavo dicendo: “Ora non sentirai più nulla”. E gli passava il dolore. I loro genitori si spaventarono, non volevano che giocassero con me, pensavano fossi posseduto dal demonio, consigliarono ai miei di portarmi dall’esorcista.

Su un sentiero incontrai una vipera. La fissai terrorizzato. Ma lei restò immobile, come pietrificata. E poi con i compagni di scuola: parlando li mandavo in catalessi.

Quanto all’amore, dice di averne ricevuto tanto:

Ho avuto un sacco di donne. No, non le ipnotizzavo per sedurle. Mi inseguivano ovunque. C’era la fila. Ero bello, un bonazzo, e lo sono tuttora.

Da ragazzino ho avuto esperienze sessuali con uomini, è successo un paio di volte, la prima quando ero in collegio dai preti, ma a quell’età è normale. Tra maschi ci mettevamo lì tutti insieme e… ognuno faceva per sé.

Sessualmente è successo, però non mi sono mai innamorato. Attiro anche gli uomini, per me è un complimento. In gioventù, hai voglia tu, mi correvano tutti dietro. Ogni tanto l’interesse era reciproco. Succede a molti, solo che io sono sincero e lo dico.