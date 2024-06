Con l’uscita di scena di Loretta Goggi dal programma Tale e Quale Show, congiuntamente al suo desiderio di allontanarsi per il momento dal mondo della televisione, si sono susseguite le voci su chi prenderà il suo posto. La giuria dello show di Carlo Conti, infatti, si vede al momento scoperta di un giurato, ma tra indiscrezioni e autocandidature, tutto sembra essere al momento aperto.

Tanti i nomi finora emersi e che vedrebbero diversi volti femminili di casa Rai: da Simona Ventura a Mara Venier, passando per Andrea Delogu e Alessia Marcuzzi. C’è però una cantante molto amata che non si è tirata indietro rispetto all’ipotesi di vederla a Tale e Quale Show.

Si tratta di Orietta Berti, la quale di recente è stata la protagonista di una interessante intervista per Tag24, durante la quale ha parlato anche del programma di Conti. Alla domanda se le piacerebbe sostituire Loretta Goggi, la Berti ha replicato:

Sì a me piacciono tutte le novità. Mi piacerebbe anche presentare perché no con una bella scarpetta in mano.

Conosciamo il desiderio di Orietta di cimentarsi in nuovi progetti – ce lo ha finora dimostrato – ed a tal proposito non ha escluso del tutto neppure il prossimo Festival di Sanremo 2025 sempre con Carlo Conti:

Sanremo è più per le canzoni classiche, quella da ascoltare in intimità ma non lo so questo succederà. Accadrà quando avrò tra le mani una canzone per raccontare qualcosa.