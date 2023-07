Belen Rodriguez, nessun posto in tv per lei: la nuova indiscrezione sul futuro della showgirl

Dalla rottura con Stefano De Martino al suo futuro incerto in tv: Belen Rodriguez continua ad essere al centro dell’attenzione. Mentre sul primo fronte non mancano le presunte frecciatine via social, nuove indiscrezioni arrivano in riferimento al suo lavoro. La vedremo presto in tv? A quanto pare non sarà proprio così.

Belen Rodriguez, nessun posto in tv per lei: ecco cosa succede

Nei giorni scorsi era stato Dagospia a diffondere alcune notizie sul futuro professionale di Belen Rodriguez: dopo il suo addio dalla grande famiglia Mediaset, a quanto pare voluto proprio dalla stessa showgirl, sembrava essersi aperto per lei un nuovo portone. Nel dettaglio, si era parlato del suo imminente approdo a Discovery, con tanto di programma cucito proprio addosso a lei. A quanto pare però non sarebbe andato come sperato.

A riferire ulteriori novità ci ha pensato The Pipol che ha smentito la presenza della showgirl a Discovery. Secondo la pagina Instagram, non ci sarebbe alcuna trattativa in corso, dal momento che la piattaforma avrebbe già fatto il pieno di volti. Ecco cosa si legge in merito:

Dopo l’addio a Mediaset, Belen Rodriguez a sorpresa passa al gruppo Warner Bros. Discovery. È l’indiscrezione lanciata qualche giorno fa da Dagospia. Notizia che però non ha mai trovato conferma dai diretti interessati. Nostre fonti, ci hanno riferito che per l’ex conduttrice della trasmissione Le Iene, in realtà non ci sarebbe alcun programma disponibile nel palinsesto tv del gruppo Warner Bros. Discovery, e che non esiste alcuna trattativa in corso. Il palinsesto è pieno. Non per Belen.

Nel fratello la Rodriguez è alle prese anche con la sua terza seria rottura da Stefano De Martino. Un matrimonio turbolento, il loro, che continua ad essere circondato da presunte voci di tradimento. Belen, tuttavia, sembra già averlo rimpiazzato con una nuova speciale amicizia.