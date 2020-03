Barbara d’Urso “asfalta” Pupo: “Basta parlare di me, non abbiamo mai avuto una storia”

Ieri sera, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha tirato in ballo Barbara d’Urso, parlando con Pupo che ha evidenziato (a sua detta) di avere avuto un flirt con la nostra Carmelita Nazionale (cliccare per credere). Durante Pomeriggio 5 andato in onda oggi, la conduttrice in stile “Barby Cazziatone”, ha lanciato un dardo infuocato nei confronti del cantante, rispondendo per le rime ma senza mai citarlo (e solo per questo la amiamo).

Barbara d’Urso “asfalta” Pupo: dardo infuocato (e choc): “Basta parlare di me”

“Questa mattina le bravissime ragazze che si occupano della mio ufficio stampa, come tutte le mattine, mi hanno mandato le rassegne stampa e tra queste c’erano un sacco di siti che riportavano, per l’ennesima volta, alcune dichiarazioni su una presunta storia che io avrei avuto con un piccolo ragazzo, un piccolo uomo”, ha esordito Barbara d’Urso.

Poi ha continuato:

Piccolo nel senso di età, ovviamente, perché credo che sia più piccolo di me che ancora, dopo anni, al Grande Fratello continua a raccontare di una ipotetica storia che avrebbe avuto con me: cosa assolutamente falsa. Io in questi anni ci ho riso e non ho mai replicato. Qualche anno fa ho fatto una querela perché lui aveva detto che io invecchiando ero diventata brutta, grassa e vecchia come un calciatore e ho fatto una querela perdendo, tra l’altro, perché il giudice ha detto che non era diffamazione ma è acqua passata.

La conduttrice di Pomeriggio 5, si rivolge direttamente a Pupo, ma senza citarlo:

Ora voglio parlare con questo ragazzo, cantautore, famosissimo in tutto il mondo per delle canzoni meravigliose che ha scritto e che ha interpretato anche una canzone bellissima di Cristiano Malgioglio che è Gelato al cioccolato. Tutti i giornali hanno sempre parlato di lui, tutti i siti ne hanno parlato negli anni anche perché ama contemporaneamente due donne e io la trovo una cosa bella, perché no, poterlo dichiarare.

Poi conclude:

Basta parlare di una presunta storia con me… no? Io vorrei leggere il tuo nome sui siti per la grande figura che fai nello staff di Alfonso Signorini e, soprattutto, per la prossima canzone meravigliosa che scriverai perché sei un grande cantautore. Sei anche un grande conduttore, ti ricordi? Ti presi io a La Fattoria. Adesso basta, ok? Amici come prima!

Arriverà la replica di Pupo?