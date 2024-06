Ballando con le Stelle prepara la sfida del sabato sera: novità e retroscena

Mancano ancora alcuni mesi prima della ripartenza di Ballando con le Stelle 2024, ma già emergono le prime anticipazioni interessanti. Si parte dalla prima: quando inizia? Tema scottante, analizzato oggi da TvBlog.it con un nuovo retroscena.

Ballando con le Stelle: quando inizia? Le novità ed i retroscena

Se lo scorso anno Ballando con le Stelle è iniziato ad ottobre inoltrato, lasciando così il primato alla concorrenza con Tu si que vales, quest’anno le cose potrebbero andare in modo differente.

Stando alle indiscrezioni raccolte dal sito televisivo, pare che la direzione intrattenimento del prime time di Rai1 abbia intenzione di lanciare i suoi due programmi di punta – Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle – già da settembre:

L’intenzione dunque è quella di far partire entrambe le produzioni già entro la terza decade di settembre, o giù di li. Questa cosa però non inficerà la permanenza in video dei due programmi, soprattutto per quello di Milly Carlucci.

Tra gli altri intenti, infatti, ci sarebbe quello di allungare lo show ballerino di qualche puntata e si valuta, nel dettaglio di arrivare a 14 appuntamenti in prima serata.

Un impegno non indifferente, non solo per i concorrenti e Milly Carlucci ma anche per le tasche della Rai, che si vedrà così costretta ad incrementare il budget. Ma dunque, quando inizierà Ballando?