La 18esima edizione di Ballando con le Stelle 2023 sarebbe al completo, con un cast bomba di tutto rispetto. Milly Carlucci ha messo in piedi un parterre di concorrenti davvero clamoroso, probabilmente il più forte di sempre. Nelle ultime ore sono giunti anche gli ultimi due nomi, non ancora ufficiali (dovrebbero esserlo lunedì) ma davvero sorprendenti.

Ballando con le Stelle 2023, concorrenti e cast completo

Il prossimo 21 ottobre prenderà il via la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2023, ed alla luce del cast sarà davvero imperdibile! Finora il profilo social del programma condotto da Milly Carlucci ha svelato i primi dieci nomi dei concorrenti, ma a completare il cast ci hanno pensato le indiscrezioni di Dagospia e Davide Maggio, con gli ultimi due protagonisti.

A #BallandoConLeStelle scendono in pista come concorrenti anche Wanda Nara e il nonno d’Italia: Lino Banfi! Lunedì arriverà l’annuncio ufficiale. (Da Dagospia e DavideMaggio) #UnMedicoInFamiglia pic.twitter.com/wpX89Fqa5l — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 23, 2023

Ed ovviamente non potevano che essere dei personaggi di primissimo livello! Nel dettaglio, Dagospia ha annunciato la presenza di Lino Banfi, mentre il blog di Davide Maggio ha avanzato il nome bomba di Wanda Nara, a distanza di un anno da quando aveva declinato l’invito di Milly. Ecco cosa si legge in merito:

DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima che l’argentina è ad un passo dall’essere concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle, al via su Rai 1 sabato 21 ottobre 2023. Mancano gli ultimi dettagli.

A quanto pare l’ufficialità sugli ultimi due nomi è attesa per il prossimo lunedì. Ma non è finita qui: novità anche in merito al cast fisso. TvBlog fa sapere che la famiglia di Ballando si allarga con l’arrivo del quarto tribuno:

Insieme a Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale è in arrivo un quarto elemento. Al momento è segretissimo il suo nome, ma siamo in grado di dirvi che si tratta di un giornalista. Prossimamente Milly Carlucci ed il suo team risolveranno l’arcano e comunicheranno al pubblico la sua identità.

La famiglia di #BallandoConLeStelle si allarga. Oltre alla confermata giuria e al commentatore a bordo campo Alberto Matano, arriva il quarto tribuno.

Accanto a Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale siederà un giornalista, il cui nome è ancora top secret (@tvblogit) pic.twitter.com/4xI8XSUGf6 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 23, 2023

Il cast al completo, tutti i concorrenti di Ballando con le Stelle 2023