Ballando con le Stelle 2021, il punto sui concorrenti: i nomi ufficiali ad oggi

A poco più di un mese dall’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021, spuntano i primi nomi più o meno ufficiali dei concorrenti che si cimenteranno sulla pista da ballo. Milly Carlucci pare abbia messo gli occhi su una serie di volti bomba che potrebbero interessare non poco il pubblico di Rai1.

Ballando con le Stelle 2021: chi sono i concorrenti

Al momento la conferma ufficiale è giunta in merito al primo colpaccio messo a segno da Milly Carlucci che è riuscita ad avere nel suo Ballando con le Stelle il cantante di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi.

Tra i primi a chiudere la trattativa, anche Morgan, anticipato da Fanpage. Sempre in ambito musicale sono stati avanzati i nomi di Mietta e Sabrina Salerno mentre dalla fiction Rai arriva l’amata suor Costanza di Che Dio ci aiuti, ovvero l’attrice Valeria Fabrizi.

Confermati anche l’ex calciatore Fabio Galante e il parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style.

I nomi di Fabio Galante, Federico Fashion Style e Sabrina Salerno – e prima ancora quello di Al Bano – erano stati anticipati da Dagospia, come ribadito oggi da Giuseppe Candela.

Un cast al momento variegato e rappresentato da interessanti personaggi ai quali si aggiunge anche Andrea Iannone come recentemente anticipato da TvBlog. Adesso non resta che l’ufficialità da parte della padrona di casa del talent in partenza il prossimo 16 ottobre.