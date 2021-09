Andrea Iannone a Ballando con le stelle: il nuovo colpaccio di Milly Carlucci

Colpaccio senza precedenti per Milly Carlucci: Andrea Iannone a Ballando con le stelle. La croccantissima anticipazione è stata diffusa dai colleghi di TVBlog proprio in queste ore, ecco tutti i dettagli a seguire.

Andrea Iannone a Ballando con le stelle: il colpaccio

Grande colpo in arrivo per Milly Carlucci ed il team di Ballando con le stelle. Lo spettacolo di varietà della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo si è aggiudicato (per la verità le trattative sono ancora in corso) un personaggio molto forte per l’edizione 2021 in onda da sabato 16 ottobre in prima serata su Rai1, La celebrità in questione, anzi la star facendo riferimento al titolo del format, è il campione di motociclismo Andrea Iannone.

Iannone oltre ad essere uno sportivo e imprenditore, per molti anni è stato totalmente al centro del gossip per via dei suoi fidanzamenti celebri. Ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, pare che oggi sia particolarmente vicino a Carmen Victoria Rodriguez, modella venezuelana ed ex umbrella girls del team Pramac Racing.

Dopo l’ufficializzazione di Al Bano Carrisi, l’arrivo di Iannone segna un altro punto in favore dello show di Milly Carlucci che si avvicina alla chiusura del suo cast ufficiale.