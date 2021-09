Avere un nome del calibro di Al Bano Carrisi nei panni di concorrente a Ballando con le Stelle probabilmente per Milly Carlucci, fino a qualche tempo fa, avrebbe rappresentato un desiderio irrealizzabile. Dopo le numerose indiscrezioni, invece, arriva la tanto attesa conferma: il cantante di Cellino San Marcoil cantante di Cellino San Marco sarà davvero uno dei protagonisti della prossima edizione in partenza su Rai1 dal prossimo 16 ottobre.

Ballando con le Stelle: Al Bano è nel cast, la conferma

La conferma è giunta dalla diretta interessata, la padrone di casa di Ballando con le Stelle, che intervenendo tra le pagine del settimanale DiPiù ha commentato:

Sono molto contenta di avere Al Bano tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Lo ammetto, l’ho corteggiato a lungo per convincerlo ad accettare e averlo in pista con noi. Ma i grandi come lui non temono sfide.

Dopo aver calcato palcoscenici importanti in tutto in mondo ed in Italia, Al Bano è prontissimo a cimentarsi anche nel ballo. Nel 2018 aveva già partecipato a Ballando con le Stelle insieme all’ex moglie Romina Power ma come “ballerino per una notte”.

A proposito della sua partecipazione come concorrente, Milly Carlucci ha anche svelato che Al Bano potrà godere di qualche libertà creativa:

La libertà di tradurre in danza la grande tradizione della canzone popolare, che lui rappresenta. Tra un tango e un valzer vedrete che sentiremo anche qualche acuto dalla sua splendida voce. Sono contenta che abbia detto sì, non è da tutti avere l’umiltà di mettersi in gioco e di farsi giudicare dai nostri giurati.

Pur di riuscire ad avere Al Bano nel cast dei concorrenti di Ballando, la Carlucci ha anche rinunciato ad una sua vecchia regola che prevedeva di non avere tra i partecipanti ex volti dei reality. Il cantante, invece, tra le altre cose è anche un ex naufrago dell’Isola dei Famosi.