Ascolti TV: quanto ha totalizzato la semifinale de L’Isola dei Famosi 2024 andata in onda domenica 2 giugno? Ecco a seguire i dati auditel del prime time di ieri.

Rai1, Evviva!: 2.679.000 spettatori (share 15,81%)

Canale 5, L’isola dei famosi: 2.013.000 spettatori (share 16,92%)

Rai3, Report: 1.678.000 spettatori (share 9,53%)

Italia 1, Chiedimi se sono felice: 1.041.000 spettatori (share 6,30%)

Rai2, Delitti in Paradiso: 993.000 spettatori (share 5,54%)

La7, La torre di Babele: 675.000 spettatori (share 3,76%)

Rete 4, Zona bianca: 552.000 spettatori (share 4,17%)

Morandi al 15,8%, la semifinale dell’#isola agguanta a malapena i 2 milioni di spettatori non arrivando al 17%.

Degno di nota #Report (9,5%).

Zona Bianca al 4,2%.

Male il Best Of di #CTCF (2%). #AscoltiTv

— Tommaso Ranisi ✍️ (@TommasoRanisi) June 3, 2024