Antonella e Edoardo, addio dietro un gesto social? Spunta anche Diamante

Antonella Fiordelisi ha smesso di seguire Edoardo Donnamaria sui social. Il gesto, per quanto possa risultare superfluo, rappresenta senza dubbio una chiara presa di posizione ed infatti, anche per questo motivo, i fan si sono accorti di un’altra mossa social.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva tolto il segui pure a Matteo Diamante, amico di Edoardo ed ex fidanzato di Nikita Pelizon. Dopo poco Antonella Fiordelisi ha ricominciato a seguirlo.

Ed infatti, a prova di questo, attualmente Diamante risulta in cima, proprio come accade quando inizi a seguire una persona da poco tempo.

Per quale motivo la Fiordelisi aveva rimosso Matteo? Alcuni utenti social pensano che possa essere stato un gesto di solidarietà nei confronti di Nikita.

Voi cosa ne pensate?

L’ultimo evento del 23 luglio che aveva visto protagonisti Antonella e Edoardo insieme, aveva ridato speranze ad i fan anche per via delle affermazioni della Fiordelisi che, senza troppi giri di parole, sperava di poter proseguire la storia con lo speaker radiofonico.

Evidentemente in queste ore qualcosa è cambiato in modo radicale.

Sono qui a trovare le parole giuste x esprimere ciò che penso ma non ci riesco e resto in silenzio l’unica cosa che riesco a dire è che un amore così forte e profondo nella vita s’incontra una sola volta e non si dimentica + e auguro ad entrambi di non avere rimpianti #donnalisi pic.twitter.com/gbz9ZQ903t

— Anny (@Anna12882290) July 29, 2023