Uno dei pezzi forti di “Io e te” è il simpatico Santino Fiorillo. Non solo perché si occupa dei casting del programma di Pierluigi Diaco, ma anche per la sua passione per le dive del passato si è guadagnato una poltrona al fianco del conduttore. Oggi, Dagospia, lancia una bomba di gossip bella croccante proprio sul suo conto.

Un agente famoso ha perso la testa per Santino Fiorillo?

A via Teulada si dice che un noto agente tv abbia lasciato la moglie perché si sarebbe follemente invaghito di Santino Fiorillo, la badante televisiva del pacato Pierluigi Diaco. Chi è?

Santino Fiorillo, intervistato da Sorrisi.com, ha svelato come è nata la sua passione per il vintage:

Grazie a mia nonna Jolanda, una donna maggiorata stile Lollobrigida, che voleva fare l’attrice ma non gliel’hanno permesso. Visto che i miei genitori lavoravano tutto il giorno, da piccolo passavo tanto tempo con lei a Salerno: mi raccontava delle grandi storie d’amore del passato e mi ha fatto conoscere il cinema di una volta. Da “Via col vento” a “Colazione da Tiffany”, il mio film preferito. Mi adorava, mi preparava la merenda, mi portava in giro, al cinema e a teatro a vedere il balletto. Poi c’era l’altra nonna, Marianna, che viveva in campagna e a cui devo la passione per i fiori e i giardini segreti e con la quale trascorrevo una parte dell’estate dopo essere stato al mare con i miei genitori.

Santino si è laureato in Scienze della comunicazione con una tesi in cui parlava dell’evoluzione della cronaca rosa:

Ho messo a frutto gli insegnamenti di nonna. Ma un’altra persona che mi ha suggestionato tanto è stato Paolo Limiti: lo seguivo tutti i pomeriggi in tv quando andavo all’università. Poi l’ho conosciuto e ho frequentato casa sua a Milano fino all’ultimo. Mi istruiva e mi regalava i dvd dei vecchi film. È stato come uno zio per me, mi dava tanti consigli e non solo di lavoro.

Ha lavorato per un giornale di Salerno e si occupava di cultura e spettacolo: