Nella prima serata di ieri su Sky Uno ha preso il via la nuova edizione di X Factor 2022 durante la quale sono andate in scena le prime Audizioni. Tra i numerosi talenti che hanno commosso e divertito c’è stato spazio anche per le grandi emozioni, quelle rese possibili dall’esibizione di Linda Riverditi.

X Factor 2022: Linda Riverditi con Caroline, il commento di Giorgia Soleri

Per la sua presentazione sul palco di X Factor 2022, Linda Riverditi ha portato uno dei brani più intensi dei Maneskin, Caroline, in una versione che ha ampiamente commosso i quattro giurati, a partire da Ambra la quale ha commentato:

Linda c’è veramente poco da dire, si è sentito tutto quello che ci hai raccontato, ma soprattutto quello che non ci hai raccontato. La tua fortuna è che non hai paura di sentire e quindi continua a farlo, è stato un viaggio fantastico. Davvero.

Grande emozione anche per Rkomi, che si è augurato di sentire presto qualcosa di suo. E poi Fedez che si è complimentato con la giovane artista:

Credo che tu abbia mostrato la differenza tra incoscienza e la consapevolezza artistica. Prendere un brano della band con il frontman più forte del momento e farlo proprio, vuol dire che non solo sei brava, ma c’è anche una maturità artistica.

Linda è riuscita a convincere anche Dargen D’Amico:

Così si fa, si prende del materiale scritto da altri esseri umani, te lo fai passare addosso, sul tuo vissuto e lo fai diventare una canzone all’altezza dell’originale, ma un’altra canzone. Nell’attacco mi sei sembrata acerba, poi mi sono accorto che era semplicemente il sapore del veleno che stavi buttando fuori.

Ma soprattutto ha commosso Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David dei Maneskin alla quale è stata ispirata Caroline e che su Twitter ha commentato: “Grazie Linda, brividi ovunque”.