Dove vedere X Factor 2022? Non solo Sky: streaming, in chiaro su TV8 e repliche

Da stasera, giovedì 15 settembre, prenderà il via la nuova edizione di X Factor 2022, il talent musicale targato Sky. Tutto (o quasi) è cambiato, a partire dalla giuria. A parte il ritorno di Fedez, i restanti giurati si preparano alla loro prima esperienza dietro il bancone di X Factor. Si tratta di Dargen D’Amico, Rkomi ed Ambra Angiolini. Alla conduzione ritroveremo invece un volto noto del programma, ovvero Francesca Michielin.

Dove vedere X Factor 2022: tv e streaming

Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova edizione di X Factor? Come sempre non si faranno attendere le consuete tappe del talent, a partire dalle Auditions, per poi passare alla fase dei Bootcamp. Prima dei Live a prendere il post degli Home Visit ci penserà la nuova fase chiamata Last Call.

Dove vedere X Factor 2022? Oltre a Sky Uno per gli abbonati, potrà essere seguito anche in chiaro su TV8 ma a distanza di una settimana, mentre la finale sarà visibile in simulcast. Le prime puntate a prescindere saranno in differita in quanto già registrate nelle passate settimane. La replica sarà poi trasmessa a distanza di una settimana su TV8, in chiaro, nella prima serata di mercoledì.

La visione in streaming sarà invece garantita da NowTv per gli abbonati al servizio. Sul sito Sky.it, nella sezione dedicata al programma, sarà possibile rivedere tutti i video e le anticipazioni dell’appuntamento seguente. Ecco la programmazione relativa alle prime puntate:

Giovedì 15 settembre su Sky Uno – Mercoledì 21 settembre su Tv8

Giovedì 22 settembre su Sky Uno – Mercoledì 28 settembre su Tv8

Giovedì 29 settembre su Sky Uno – Mercoledì 5 ottobre su Tv8

Giovedì 6 ottobre su Sky Uno – Mercoledì 12 ottobre su Tv8

Giovedì 13 ottobre su Sky Uno – Mercoledì 19 ottobre su Tv8

Giovedì 20 ottobre su Sky Uno – Mercoledì 26 ottobre su Tv8