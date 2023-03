Vincitore The Voice Senior 3: chi è Maria Teresa Reale, la cantante del team di Clementino

Nella prima serata di ieri 3 marzo 2023, in diretta, è stato proclamato il vincitore di The Voice Senior 3, il talent musicale condotto da Antonella Clerici. A trionfare è stata una donna, la 61enne Maria Teresa Reale, del Team Clementino. La vincitrice si porta a casa come premio la pubblicazione di un proprio album sotto etichetta Universal.

Maria Teresa Reale ha vinto The Voice Senior 3

Un sogno che si avvera per Maria Teresa Reale, del Team Clementino, vincitrice di The Voice Senior 3. La donna è riuscita a conquistare il pubblico di Rai1 con “Oggi sono io” di Alex Britti ma nella versione di Mina.

Nel corso della finale è riuscita ad imporsi sugli altri tre super finalisti: Paolo Piluso (Ricchi e Poveri), Lisa Malosperti (Loredana Bertè) e Alex Sure (Clementino).

Negli anni Ottanta Maria Teresa Reale cantava nei pianobar. Originaria di Sora, ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 14 anni. Una passione enorme, quella per la musica, che le ha permesso di conoscere Gabriele, suo compagno di palco e di suonate per ben 34 anni.

Poi la svolta improvvisa a causa di un lutto, quello dell’amato amico, e che ha costretto la donna ad abbandonare la musica per molto tempo, dedicandosi all’insegnamento. Oggi, infatti, gestisce un’accademia di Conservatorio a Sora, dove insegna canto ai suoi allievi.

Proprio al suo amico Gabriele ha voluto dedicare la vittoria nella finale.