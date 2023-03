Vincitore MasterChef Italia 12: chi è Edoardo Franco, gli altri finalisti

Nella prima serata di ieri è stato decretato il vincitore della 12a edizione di MasterChef Italia. A trionfare nella finale del talent culinario è stato Edoardo Franco, 26enne entrato nel programma da disoccupato e con un passato di rider in Germania. Ma chi è Edoardo? Scopriamo tutto sul vincitore di MasterChef 12.

Chi è Edoardo Franco, il vincitore di MasterChef Italia 12

Edoardo Franco, nella finalissima di MasterChef Italia 12 si è lasciato alle spalle Thi Hue Dihn e Antonio ‘Bubu’ Gargiulo. Quarto classificato Mattia Tagetto. Il vincitore è un giovane e talentuoso aspirante Chef. Prima di decidere di mollare tutto e dedicarsi alla sua vera passione, ha anche lavorato come rider per un servizio di delivery in Germania.

Nel descrivere il suo menù dal titolo “Tutto mondo”, ispirato al murale di Keith Haring, il vincitore Edoardo ha spiegato:

Per me il cibo deve unire e non dividere, il mio intento è quindi quello di mettere d’accordo tutti e tre i giudici con un menù di sapori pensati per gli abitanti di tutto il mondo. I miei piatti sono il frutto delle mie esperienze e dei miei incontri passati, che si fondono con la mia creatività.

Il 26enne di Varese con la sua vittoria nel programma di Sky si porta a casa un premio di 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi, l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy in collaborazione con Destination Gusto.