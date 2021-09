Tommaso Eletti nella Casa del GF Vip incuriosisce e così dopo il suo ingresso ha subito parlato con alcune inquiline della sua esperienza a Temptation Island mettendo nei guai la produzione del Grande Fratello Vip 6. Le sue parole nei confronti del programma estivo di Canale 5, infatti, sono state tutt’altro che felici.

Tommaso Eletti e l’esperienza a Temptation Island

Proprio la trasmissione Temptation Island, che ha contribuito a renderlo un “Vip”, è stato al centro dei discorsi di Tommaso Eletti nel primo giorno del suo GF Vip. Durante un momento di chiacchiere in giardino, il 21enne romano si è lasciato andare a qualche confidenza con le nuove compagne di avventura.

Alcune concorrenti hanno voluto soddisfare le loro curiosità rispetto alla sua esperienza a Temptation Island, e Tommaso ha confermato di essere uscito single riservando parole poco piacevoli nei confronti della trasmissione (e forse di se stesso):

È stato un errore pensare di andare là a risolvere un problema. Andare là pensando di risolvere un problema è stato proprio da scemi…

Nonostante i segnali del GF Vip, Tommaso Eletti ha proseguito nella conversazione fino a quando la produzione ha deciso di staccare direttamente l’audio.

Al momento l’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti non si è più espressa via social sulla partecipazione di Tommaso, se non con lo screen di alcuni articoli sulla mancanza di rispetto nei suoi confronti da parte del suo ex, difenso anche da Signorini.