Signorini commenta il GF Vip e svela un retroscena su Soleil Sorge 

Alfonso Signorini intervistato da Rosalinda Cannavò durante la prima puntata di Casa Chi, ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello Vip commentando il primo litigio tra Soleil Sorge e Raffaella Fico (svelando un retroscena – ancora inedito – sulla prima).

Il conduttore del Grande Fratello Vip ha svelato anche chi preferisce tra Manuel Bortuzzo e Tommaso Eletti:

È chiaro che se Tommaso Eletti dice “che bella topa la Stephens” va subito in tendenza. Se Manuel Bortuzzo dice “Sono qui per abbattere le barriere” in tendenza non ci va. Non scopriamo l’acqua calda. A me interessa che ci sia il controcanto alla “topa” di Tommaso. È chiaro che a me interessano le storie. Costruisco il Gf per le storie e per il racconto di vita e di umanità. È quello che interessa a me ed è la cifra che voglio dare al programma.

Ci sono anche le personalità forti e esuberanti. Quando fai un cast devi averli tutti questi colori. Non puoi dire “Che scandalo, hanno messo al Grande Fratello Vip Tommaso Eletti”. Ma non ricordano che i danni Tommaso gli scandali li ha fatti a Temptation Island, al Gf è entrato ieri.

Se poi tu mi chiedi se m’interessa più Bortuzzo o Eletti? Io ti rispondo Bortuzzo ma anche l’esuberanza di Eletti che rappresenta i teen della età.