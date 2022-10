Sara Manfuso abbandona il GF Vip: “Non siamo tutti delle merd*”

Sara Manfuso ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip durante la diretta sul canale 55 di Mediaset Extra. La visione è avvenuta proprio dopo la ripresa della live, dal momento che per l’intero pomeriggio è stato impossibile visionare le vicende del reality. All’improvviso, durante la messa in onda, Sara ha iniziato ad abbracciare i vari concorrenti salutandoli.

Sara Manfuso abbandona il GF Vip: le sue parole

Sara Manfuso, nel salutare i suoi compagni di avventura ha spiegato di doverlo fare per una necessità che sente dentro di sé ed ha commentato la sua avventura dentro la Casa come “bella strong però necessaria e dura. Lasciare casa è dura…”. Qualcuno ha domandato come mai avesse deciso di lasciare, in modo particolare Gegia: “Sono esterrefatta”.

Quindi la Manfuso ha motivato la sua decisione:

E’ una cosa che mi sento da fare. Ci stavo bene qua ma è una cosa giusta che mi sento di fare. Aspetto che mi facciano uscire. La cosa che conta è sentire che devo farlo. Ci stavo bene qui, con chi più, con chi meno. Però son contenta di esserci stata. Avrei continuato a starci ma dopo quello che è successo non me la sento. Vi saluto anche Marco da parte di tutti. Alcuni valori vanno sostenuti a testa alta. Non siamo tutti delle merd* ma siamo persone che contro alcune cose lottano.

“Difendici come solo tu sai fare”, ha commentato Gegia. “Ti sai difendere da sola”, ha replicato Sara prima di lasciare la casa e commentare ironica, “Devo andare a malignare fuori adesso, mi raccomando, ciao ragazzi vi voglio bene!”.