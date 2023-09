Samira Lui, la bellissima showgirl attualmente nella Casa del Grande Fratello, è ricorsa alla chirurgia estetica? Secondo il popolo della rete la risposta è sì e, proprio per questo motivo, sono spuntate le foto PRIMA e DOPO.

Samira Lui del Grande Fratello prima e dopo la chirurgia

In base ai commenti degli attenti estimatori del Grande Fratello, proprio Samira Lui potrebbe essersi rifatta il naso, le labbra, gli zigomi ed il lift alle sopracciglia: voi cosa ne pensate?

Io credo che prima, dopo e durante sia sempre bellissima!

In apertura e chiusura dell’articolo troverete anche il VIDEO confronto.

vabbè la seconda foto è modificata. oltre alle labbra a me non sembra molto diversa. sopracciglia diverse (che cambiano tanto), trucco diverso. pic.twitter.com/vJrs5oEV1r — Vittoria (@daifiras) September 21, 2023

Naso, labbra, zigomi, lift sopracciglia sicuri, si vedeva — Sole🥀 (@sunnmorgan) September 21, 2023

La scheda della concorrente

Origini multietniche, nata a San Daniele del Friuli, Samira Lui, dopo il diploma, si trasferisce a Milano per studiare cinema all’Università e, parallelamente, inizia a lavorare come hostess per eventi.

Nel 2017 si classifica terza a Miss Italia e intraprende la carriera di modella. Arriva, poi, anche la tv: nel 2021 è “professoressa” a L’Eredità, condotta da Flavio Insinna, l’anno seguente è sul palco dei David di Donatello con Carlo Conti che, dopo questa esperienza, la chiama come concorrente per la dodicesima edizione di Tale e Quale Show.