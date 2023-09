Rosy Chin è forse una delle concorrente più o meno “Nip” più conosciute dell’edizione del Grande Fratello, per via del grande seguito social. Le sue origini sono chiaramente cinesi ma Rosy è nata a Milano dove però ha seguito una educazione molto rigida impartitale dalla sua famiglia. Questo ha avuto in lei alcune ripercussioni anche in merito al suo rapporto con il cibo.

Rosy Chin com’era, prima e dopo: 60 chili persi

Sebbene la cucina sia diventata prima la sua passione e poi il suo lavoro, Rosy Chin ha dovuto fare i conti con il rapporto malsano col cibo, con gravi ripercussioni anche sul suo aspetto. Questo, almeno, fino a quando in lei non è scattato qualcosa che l’ha portata a voltare pagina.

Nel suo video di presentazione in occasione del suo ingresso al Grande Fratello, Rosy Chin così ha parlato del suo grande cambiamento:

Ho avuto un bruttissimo rapporto con il cibo, per me era un nemico, ogni problema lo annegavo nel cibo, ero completamente differente, avevo 60 kg di rabbia, di responsabilità addosso. Ma poi alla fine ho pensato solo ai miei bambini. Avevo bisogno di rinascere, il cibo è diventato il mio più grande alleato, ho portato la mia esperienza tra due tradizioni così diverse, da creare una fusione unica.

In un video postato dalla stessa Rosy Chin sui social nel gennaio 2022 (e che potrete vedere in apertura di articolo), è possibile notare l’incredibile trasformazione fisica, prima e dopo il dimagrimento di cui ha parlato nella clip di presentazione.