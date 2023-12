E’ tempo di finale anche per Ballando con le Stelle 2023. Al termine della serata di oggi, infatti, scopriremo il nome del nuovo vincitore. Chi sarà? A fare un pronostico ci ha pensato uno dei giudici dello show ballerino di Milly Carlucci, ovvero Ivan Zazzaroni.

Intervenuto a Fanpage.it, Zazzaroni ha spiegato chi, secondo lui, potrebbe vincere Ballando con le Stelle 2023, dopo aver azzeccato il pronostico dello scorso anno con la vittoria finale di Luisella Costamagna.

Quella che volge al termine è stata un’edizione di Ballando con le Stelle molto diversa dalle precedenti. A dirlo è stato anche Ivan Zazzaroni:

Lo scorso anno c’erano tre, quattro talent che effettivamente hanno dato il fritto. Lo scorso anno c’era un cast molto forte e anche danzante. Quest’anno non è come quella dello scorso anno. È stata più tranquilla, ma ci sono state un paio di punte di diamante niente male. Wanda e Simona, su tutte.

Se c’è una logica, dice, la vincitrice dovrebbe essere una delle due:

Quest’anno, Wanda ha qualcosa in più sul ballo, Simona forse in termini di popolarità nazionale.

Entrando nel dettaglio, il giudice di Ballando ha spiegato perché dovrebbe vincere Wanda Nara:

Perché con Wanda, credo che abbiamo assistito alla più importante trasformazione d’immagine degli ultimi dieci anni. Era la donna fatale su Instagram, tutta super gossip. Qui, si è presentata come madre di famiglia, come moglie e lo ha fatto con grande intelligenza e grande capacità di comunicazione. È un fenomeno sotto questo punto di vista.

Ed ecco perché dovrebbe vincere Simona Ventura:

Io a 58 anni non posso più essere la SuperSimo di vent’anni fa, ci ha detto. Ha ragione e devo dirti che la vedo più serena. È una donna molto più serena. La conosco da 37 anni, non da un giorno. Ne conoscevo l’energia, soprattutto. Questa energia l’ha messa nel ballo e credo che le darà nuovo smalto per la carriera. Lei sa fare televisione e lo ha dimostrato anche da concorrente. Non è mai andata sopra le righe. È intelligentissima sotto questo punto di vista.