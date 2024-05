Il “Pride Tour” di BigMama: tutte le date all’insegna dell’orgoglio queer

BigMama si prepara ad entrare ufficialmente nella lista dei tormentoni dell’estate 2024 ma nel frattempo è già prontissima a portare il suo orgoglio queer per l’Italia, in occasione del suo “Pride tour”. L’artista, infatti, oltre alle sue date del Sangue Summer Tour, ha in serbo tutta una serie di ospitate in alcuni dei Pride più importanti d’Italia.

BigMama e il suo “Pride Tour”: le tappe italiane

Sui social è già stato ribattezzato “Pride Tour” e si tratta di ciò che BigMama è pronta a portare in giro nelle diverse tappe d’Italia a partire dal prossimo 7 giugno. Quali sono le date da segnare in calendario?

Si parte tra poco più di una settimana, il prossimo 7 giugno, da Genova, in occasione del Liguria Pride, per poi toccare Roma (il 15 giugno è attesa sul palco del Rock me Pride), Milano (il 30 giugno al Drama Pride) e ancora Padova (il 30 luglio al Pride Village).

BigMama, tuttavia, sarà anche la madrina del Palermo Pride, il prossimo 22 giugno. Ecco come gli organizzatori dell’evento hanno spiegato la loro scelta:

Cantare di discriminazioni e omofobia in maniera così personale, mettersi a nudo con forte personalità, mostrare con audacia le cicatrici che la ispirano è la sua cifra, e non avremmo potuto desiderare un’artista più forte di lei per percorrere con noi le strade della nostra città. È tra le persone più belle e importanti a cui avremmo potuto chiedere di farlo, nel giorno di lotta e festa più importante, perché “la rabbia non ti basta”… e non basta neanche a noi, che abbiamo tantissime cose da dire insieme a lei!

Ovviamente queste date vanno ad unirsi a quelle del Sangue Summer Tour che si è aperto il 24 maggio all’Heroes Festival di Roma e proseguirà poi con gli I-Days a Milano il 27 giugno (BigMama aprirà il concerto di Doja Cat), fino alla data del 13 settembre a Cuneo nell’ambito di Connessioni Festival.

***

