Pierpaolo Spollon ha commentato casualmente il Grande Fratello facendo diventare il suo tweet virale per via di Giuseppe Garibaldi, attuale concorrente del reality show.

“Ma… ‘Garibaldi’ in tendenza perché c’è qualche ricorrenza che mi sfugge?”, ha chiesto Pierpaolo Spollon su “X”. L’attore ha indirettamente commentato il Grande Fratello senza saperlo.

Ed infatti, il Garibaldi che si trovava in tendenza era il concorrente del GF e non il celebre condottiero.

Ma… "Garibaldi" in tendenza perché c'è qualche ricorrenza che mi sfugge? — Pierpaolo Spollon (@pierspollon) March 4, 2024

La scheda del concorrente

Giuseppe Garibaldi ha 30 anni è nato a Palmi e vive a Santa Cristina d’Aspromonte (Reggio Calabria).

Aveva iniziato a lavorare nel bar e nella piccola coltivazione agricola di famiglia, poi nel 2020 si è trasferito prima in Veneto e poi a Piacenza per lavorare come collaboratore scolastico e, contemporaneamente, come barman in discoteca la sera.

Oggi è tornato a vivere in Calabria dove continua a dividersi tra il lavoro a scuola e quello nei locali. Simpatico e auto ironico, scherza spesso sul suo cognome importante parlando di una presunta parentela con Garibaldi. Nel tempo libero ama viaggiare e conoscere persone nuove.

L’attore parla dei suoi figli

Pierpaolo Spollon è un attore italiano, noto per aver interpretato Sebastiano Russo nella serie Blanca e Riccardo in Doc – Nelle tue mani. L’interprete ha rivelato di essere padre di due figli, Orlando e una bambina di cui non ha svelato il nome.