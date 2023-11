I figli di Pierpaolo Spollon, ecco perché non è mai parlato: chi è la madre

Pierpaolo Spollon è un attore italiano, noto per aver interpretato Sebastiano Russo nella serie Blanca e Riccardo in Doc – Nelle tue mani. L’interprete ha rivelato di essere padre di due figli, Orlando e una bambina di cui non ha svelato il nome.

La madre dei suoi figli è una donna che preferisce mantenere lontana dai riflettori e di cui non si conosce l’identità. Pierpaolo Spollon ha spiegato che ha tenuto nascosta la sua paternità per molto tempo per proteggere i suoi figli dal gossip e dalla curiosità mediatica.

Ha anche confessato di aver avuto paura di non essere all’altezza del suo ruolo di padre e di aver trovato aiuto in uno psicoterapeuta. Pierpaolo ha dichiarato di amare i suoi figli più di ogni altra cosa e di essere felice della sua vita familiare:

Avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti. Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro. Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo. Una volta a chi mi faceva i complimenti ho detto: “Vengo appena posso, ho un figlio”. Mi ha risposto: “Non è possibile, sul web non c’è scritto”. Giravo a Roma e scappavo a casa per vederlo anche poche ore. Poi una notte ero stanchissimo, piangeva l’ho preso in braccio e mi stava scivolando. Ho provato un terrore puro.

Intervistato da Elle, Pierpaolo Spollon ha precisato per quale motivo ha voluto parlare dei figli accennando anche alla madre:

Non si sa però nulla sulla madre dei miei figli: chi è, che relazione abbiamo, che lavoro fa? Su questo preferisco non rispondere.