Pechino Express tornerà dalla prossima stagione primaverile con la sua undicesima edizione, ma già da ora spuntano le ipotesi sulle coppie di concorrenti: chi saranno? Dopo l’indiscrezione su Antonella Fiordelisi presunta concorrente (in coppia inizialmente con Sophie Codegoni, prima del cambio di rotta di quest’ultima), spuntano altri nomi.

E’ stato oggi Amedeo Venza a svelare i nomi di un’altra possibile coppia di concorrenti che potrebbe prendere parte alla prossima edizione di Pechino Express. Si tratta di una nota influencer, Taylor Mega, insieme alla sorella Giada. Non abbiamo altri dettagli in merito, ma potrebbero effettivamente rappresentare il team delle influencer.

Nei giorni scorsi erano emersi anche i nomi di due amatissimi ex concorrenti di Amici: LDA e Aka7even. A svelarlo, in questo caso, era stato Nicola Melillo sulle pagine di Anticipazionitv.it:

In attesa di conferme o smentite, emergono i primi nomi accostati al cast di Pechino Express. Tra i candidati a partecipare ci sono due ex allievi di Amici. Stiamo parlando di LDA e Aka7even, grandi amici nella vita privata e cantanti che contano anche alcuni brani insieme. I due vorrebbero mettersi in gioco per vedere il loro spirito avventuriero e pare che le trattative siano anche ad un buon punto. Qualcuno azzarda anche il nome della coppia: i Luca al quadrato.