Antonella Fiordelisi a Pechino Express? E’ questo il gossip circolante da qualche giorno ed arricchito poi da tutta una serie di retroscena. In un primo momento si è parlato della partecipazione dell’influencer ed ex Vippona al reality on the road pur senza conoscere chi l’avrebbe affiancata in questa avventura.

Antonella Fiordelisi e Sophie Codegoni insieme a Pechino Express: qualcosa va storto

Successivamente sono stati fatti due nomi: Sophie Codegoni e Dayane Mello. L’esperto di gossip Amedeo Venza, tuttavia, aveva smentito entrambi. Adesso, ad intervenire sull’indiscrezione con protagonista Antonella Fiordelisi è stato anche il giornalista Gabriele Parpiglia su SDL tv Gossip.

A suo dire, l’ex Vippona sarebbe stata presa per partecipare a Pechino Express in coppia con Sophie Codegoni, ma poi qualcosa sarebbe andato storto. Pare infatti che Alessandro Basciano non avrebbe preso per nulla bene la partecipazione della compagna. Questo avrebbe portato i due a discutere fino alla decisione della Codegoni di rinunciare alla sua nuova avventura professionale. Ecco cosa si legge sulla nuova pagina di gossip:

Era tutto pronto: Sophie Codegoni, neo mamma, sarebbe dovuta partire in coppia con Antonella Fiordelisi come concorrente della nuova edizione di “Pechino Express”. Selfie insieme a pranzo per festeggiare il nuovo lavoro in tv. Le rispettive agenzie che avevano dato l’ok per cifre e contratti, i primi rumors social… poi all’improvviso tutto si è stoppato. Ed è successo quando Alessandro Basciano, all’oscuro di tutto (i due erano già in crisi), ha appreso la notizia ed è andato su tutte le furie perché una nuova esperienza lontana da casa, con la piccola Celine Blue nata pochissimi mesi fa; non sarebbe stata una scelta consona legata al rapporto madre – figlia che in questi primi mesi crea quel legame indissolubile che poi dura una vita. Ecco svelato il motivo che aveva spinto i due a separarsi. Pare che Basciano avesse già convocato i suoi legali. Il tempo però, quando c’è un amore forte, porta le giuste riflessioni e la Codegoni ha salutato Antonella e “Pechino” ed è tornata dalla sua famiglia per la felicità del compagno. Una storia a lieto fine dunque…

Beh, proprio a lieto fine non direi, insomma. Quanto sono importanti i desideri di una giovane donna e mamma? E soprattutto, se così fosse, come mai lui, neo papà (bis) non ha pensato di rinunciare ai medesimi impegni lavorativi durante l’estate? Forse siamo ancora troppo lontani dalla tanto agognata parità dei sessi…