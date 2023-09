Pomeriggio 5 è iniziato da qualche giorno senza Barbara d’Urso, ma proprio l’ex padrona di casa, attualmente a Londra, è diventata la protagonista indiscussa. A voler cavalcare l’onda ci ha pensato anche Joe Bastianich, personaggio televisivo da sempre amante delle provocazioni.

“Free Barbara d’Urso”, l’appello di Joe Bastianich

In un ultimo post su Instagram, Bastianich cita proprio Barbara d’Urso, presentandosi alla stazione di Milano, sulle scalinate, con un cartello a lei dedicato. L’ex giudice di Masterchef si è fatto immortalare mentre tiene in alto il cartello con scritto: “Free Barbara d’Urso”.

E così proprio Jo si fa portavoce di un sentire comune che serpeggia soprattutto sui social in questi giorni. Perché proprio le stesse persone che speravano di vederla fallire da tempo, ora sono le stesse a rimpiangere la sua presenza a Pomeriggio 5.

Il gesto di Jo Bastianich non nasce da una sua idea, ma si ispira chiaramente all’account Dudewithsign. L’appello su Barbara d’Urso non è passato inosservato ai follower dello chef, rimasti spiazzati dal gesto. Altri hanno commentato divertiti.

Barbara, intanto, “libera” da Pomeriggio 5 è tornata a studiare in quel di Londra dove intende perfezionare il suo inglese. Leggo.it però, alla luce del post social di Bastianich ha ipotizzato un progetto in cantiere tra i due. E qualcuno ipotizza un Pechino Express in vista:

Forse non è un caso questo improvviso interessamento alla lingua inglese della D’Urso e l’appello social di Bastianich che sa tanto di “coming soon”. E se il giornale che aveva tra le mani la conduttrice, il New York Times, fosse un indizio? Che ci sia un programma o una collaborazione in vista tra i due? Un viaggio insieme? Un Pechino Express con Joe vincitore in carica?

I due sono amici da tempo e nel 2015, durante il periodo natalizio, la d’Urso fu ospite a New York dell’ex giudice di Masterchef.