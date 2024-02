Pazzo di te è la canzone di Renga e Nek, in gara al Festival di Sanremo 2024. I due celebri artisti partecipano per la prima volta in coppia alla 74esima edizione del Festival della canzone italiana, dopo il loro sodalizio artistico iniziato nel 2022. Ecco qual è il significato del brano sanremese.

Pazzo di te di Renga e Nek: significato canzone Sanremo 2024

La canzone Pazzo di te di Renga e Nek a Sanremo 2024 è stata scritta Francesco Renga e Diego Mancino e nella musica da Nek, Renga e Dario Faini.

Il brano sanremese portato dalla coppia di cantanti ed amici rappresenta un viaggio nei sentimenti e nell’amore. Francesco Renga e Filippo Neviani, in arte Nek, promettono di portare sul palco dell’Ariston la loro consueta grinta.

Parlando del significato di Pazzo di te a Sanremo 2024, Renga e Nek hanno commentato:

Assistiamo sempre più spesso a rappresentazioni di amori tossici, malati, autolesionisti e distruttivi. Per questo, da uomini, abbiamo sentito l’urgenza di raccontare un amore assoluto, adulto, maturo. Pazzo di te è un omaggio onesto e sincero alle canzoni d’amore di un tempo lontano… quello dei Festival in bianco e nero. Canzoni così potenti nella loro apparente semplicità da risultare immortali.

QUI PER LEGGERE IL TESTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)