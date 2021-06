Dal racconto del padre di Michele Merlo emerge una denuncia rispetto a quanto accaduto il giorno prima del malore che ha necessitato il ricovero in ospedale per via di una emorragia cerebrale scatenata dalla leucemia fulminante. L’uomo, come riporta il quotidiano Open, ha riavvolto il nastro tornando allo scorso mercoledì quando, dopo essersi recato al pronto soccorso di Vergato, Bologna, era stato rimandato a casa con la diagnosi di “semplici placche alla gola”.

Il racconto del padre di Michele Merlo: nuovi dettagli prima del malore

Il padre del 28enne Michele Merlo che ora lotta tra la vita e la morte, ha raccontato gli ultimi avvenimenti prima del drammatico malore ponendo l’accento sui mancati soccorsi ricevuti dal figlio:

È andato al pronto soccorso di Vergato in piena autonomia, lamentava dei sintomi che un medico accorto avrebbe colto. Aveva una forte emicrania da giorni, dolori al collo e placche in gola, un segnale tipico della leucemia. Se l’avessero visitato avrebbero visto che aveva degli ematomi.

Stando sempre al racconto del padre, Michele mercoledì lasciò il pronto soccorso molto arrabbiato. Nessun referto ma solo un braccialetto con il codice a barre che testimonia la sua presenza al pronto soccorso e un audio inviato alla fidanzata:

Mio figlio ha mandato un audio alla morosa dicendo: “Sono incazzato, mi hanno detto che intaso il pronto soccorso per due placche in gola”. Non posso dire se ha riferito al medico di avere, oltre agli altri sintomi, sangue dal naso – come ha avuto – e giramenti di testa. A Vergato gli hanno dato degli antibiotici da prendere: quando l’hanno mandato a casa aveva 38,5-39 di febbre. Ma non fidandosi, il giorno dopo ha chiamato il suo medico di famiglia a Bassano, che invece gli ha consigliato un altro antibiotico. Senza vederlo, però. La terapia iniziale era sbagliata a prescindere.

Open ha svelato che l’Ausl ha avviato un’indagine interna per ricostruire le tappe dell’accaduto. nel frattempo il padre aggiunge piccoli dettagli su quanto accaduto prima del suo ricovero:

Mercoledì, il giorno del primo malore, ha detto alla sua ragazza: “Stai qua, vado al pronto soccorso perché non sto bene”. Era un ragazzo che non voleva mai disturbare nessuno.

Il genitore ha manifestato qualche dubbio anche sull’intervento d’urgenza, chiosando: