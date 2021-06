E’ Il Giornale di Vicenza a farci un quadro dell’attuale stato di salute di Michele Merlo, il giovane ex cantante di Amici 16 colpito da un’emorragia cerebrale da leucemia fulminante.

Come sta Michele Merlo? “Condizioni gravissime, 72 ore decisive”

Sono ancora gravissime le condizioni del cantante Michele Merlo. Il 28enne di Rosà sta lottando per la sua vita, ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un’emorragia celebrale scatenata da improvvisa leucemia fulminante. Il giovane è stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza ma le sue condizioni sono giudicate molto critiche.

Queste le parole di Francesca Cavedagna, la giornalista che avrebbe anche parlato con i genitori di Michele, fa sapere che le prossime 72 ore saranno decisive per il 28enne e, proprio in questo momento, è meglio non avere aggiornamenti perché non potrebbero portare nulla di buono.

Dai Mike, siamo con te!

