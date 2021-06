Come sta Michele Merlo? Parla il padre: “Speranze ridotte a un lumicino…”

Sarebbero appese ad un filo le speranze per Michele Merlo, ex allievo di Amici colpito da una emorragia cerebrale per colpa di una leucemia fulminante. Dopo l’amico Simone Frazzetta, in queste ore è intervenuto anche il padre.

Come sta Michele Merlo? Parla il padre

“Ragazzi siete veramente in tanti, appena arrivano notizie vi aggiorno…ma purtroppo non va bene! Cerchiamo di essere vicino a lui e alla sua famiglia” questo le parole di Simone Frazzetta sul suo profilo Instagram.

Michele Merlo è ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna e lotta tra la vita e la morte così come ha anche detto il padre raggiunto da TG Bassano che ha riportato la notizia tramite un servizio: