Michele Merlo, il sostegno da Amici a X Factor: “Forza Mike!”

C’è grande ansia per la gravità delle condizioni di salute di Michele Merlo, ex concorrente di Amici colpito da una leucemia fulminante improvvisa che gli ha provocato una emorragia cerebrale. Mentre il cantautore 28enne lotta tra la vita e la morte, sono tanti i messaggi di vicinanza giunti in queste ore sui social.

Michele Merlo, il sostegno da Amici e X Factor sui social

Tanti i volti noti che hanno dimostrato nelle ultime ore grande sconcerto per la notizia che vede protagonista Michele Merlo, giovante cantante ed ex concorrente di X Factor e Amici. Proprio la pagina social del talent di Maria De Filippi ha voluto dedicare un messaggio di affetto a Mike Bird, il nome con il quale si era presentato al programma:

Forza Mike siamo con te!

Il talent Amici 16 ha contribuito certamente a dare grande popolarità a Michele Merlo. Prima di prendere parte al programma di Mediaset, Michele aveva tentato la strada di X Factor 10 portando – tra gli altri brani – una cover di Fix you dei Coldplay e Albachiara di Vasco Rossi, ma non era riuscito a spingersi oltre i bootcamp ed era stato scartato da Arisa (giudice della categoria dei ragazzi dai 16 ai 24 anni).

Mike non si era però arreso al suo sogno e aveva così provato ad accedere, con successo, anche al programma di Maria De Filippi. Anche X Factor però ha voluto manifestare tutto il suo sostegno con una Instagram Story: