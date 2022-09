Dopo Eliana Michelazzo, anche Pamela Perricciolo ha rotto il silenzio su Pamela Prati, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7. Secondo la sua ex manager, infatti, la showgirl ai tempi di Mark Caltagirone avrebbe avuto un fidanzato “reale”.

Lo sfogo dell’ex manager di Pamela Prati arriva tra le storie di Instagram. La Perricciolo ha anche condiviso gli ascolti TV di ieri sera, mostrando la vittoria della fiction di Rai1 “Le indagini di Lolita Lobosco”.

Ecco la sua rivelazione bomba:

Ho imparato tanto. Adesso mi manca imparare a non dire le cose in faccia… non ripaga mai… Anzi… Oggi stranamente mi sento buona… E vi do alcuni consigli… Inizio con il più importante… Pensate sempre a voi per primi… Perché molte volte per aiutare gli altri finisce che ci rimettete… E non ne vale la pena… Perché qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto… Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici.