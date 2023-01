Paolo Fox con il suo oroscopo 2023 è l’ospite più atteso del momento tra le varie trasmissioni di casa Rai. Da I Fatti Vostri, passando per La vita in diretta e Domenica In, stasera il noto astrologo approda ne I Soliti Ignoti Il Ritorno, Speciale Lotteria Italia, in onda come di consueto su Rai1 e condotto da Amadeus.

Oroscopo Paolo Fox 2023 a I Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia

Quello che vedremo stasera sarà l’appuntamento speciale nel corso del quale saranno svelati i numeri vincenti della Lotteria Italia, ma nel corso della serata Paolo Fox snocciolerà il suo oroscopo per il nuovo anno per i prossimi mesi del nuovo anno che è appena iniziato.

Ovviamente la serata proseguirà con altri ospiti che si cimenteranno nel gioco, tra cui Alessia Marcuzzi, Lillo, Pierpaolo Spollon, Francesca Chillemi, Stefano Fresi, Max Tortora, Antonella Clerici e Gigi D’Alessio.

Tutto però sarà pronto per l’estrazione dei fatidici biglietti vincenti della Lotteria Italia, con il tagliando principale del valore di 5 milioni di euro e gli altri quattro premi di prima categoria che, come da tradizione saranno svelati nel corso della serata.