L‘oroscopo di Paolo Fox 2023 approda nel corso dello speciale dei Soliti Ignoti dedicato alla Lotteria Italia e durante il quale sono stati svelati i biglietti vincenti di prima categoria. Il volto noto dell’astrologia ha quindi svelato come saranno i prossimi mesi per tutti i segni dello zodiaco: a seguire scopriamo quali sono le previsioni complete.

Oroscopo Paolo Fox 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: affronterà un anno di cambiamenti e novità, ma anche di liberazione e speranza. Sarete accolti da Giove, sinonimo di cambiamenti, e da febbraio poi ci sarà una bella Venere nel segno. Grande quadro astrale nella prima parte dell’anno, mentre nella seconda ci sarà modo di fare di più; piccoli guadagni e possibile svolta sentimentale. Sarà un anno ricco di soddisfazioni.

Toro: secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il 2023 sarà uno dei segni più fortunati dell’anno. Giove e Saturno, sinonimo di grandi scelte, saranno amici. Dal 16 maggio Giove nel segno rappresenterà le piccole e grandi fortune. Vi aspetta un cielo molto interessante soprattutto nel mese di maggio anche per il lavoro.

Gemelli: negli ultimi mesi avete dovuto difendere la vostra immagine professionale. Non sarà un anno rose e fiori, ci sarà da combattere, da impegnarsi, ma un mese molto bello per i sentimenti sarà quello di aprile.

Cancro, Leone e Vergine, Oroscopo Paolo Fox 2023

Cancro: l’oroscopo di Paolo Fox 2023 annuncia che i nati sotto questo segno avranno bisogno di sorridere soprattutto all’inizio dell’anno. Inizi dell’anno particolari. Gennaio, febbraio, marzo e aprile saranno mesi di rodaggio. Maggio sarà un mese importante per le scelte da prendere. Bello anche per le relazioni, così come tutta la seconda parte dell’anno, soprattutto settembre, ottobre e novembre.

Leone: anno importante. Se dovete fare delle scelte di lavoro, anche per l’estate, possibili chiamate tra marzo, aprile e maggio. Scelte da compiere tra primavera e l’estate, poi Giove dissonante vi toglierà un po’ di smalto. Per l’amore va bene anche la seconda parte dell’anno.

Vergine: un oroscopo 2023 molto bello tra gennaio e febbraio. In quest’anno c’è chi punterà i piedi a terra. Da marzo Saturno sarà in opposizione; non sarà un cielo difficile perché ci sarà anche Giove a rimettere in sesto le cose ma secondo Paolo Fox tra marzo e giugno dovrete definire molto bene quali sono le vostre decisioni nel lavoro. A luglio vi attende un grande cielo.

Oroscopo Bilancia, Scorpione, Sagittario: previsioni Paolo Fox 2023

Bilancia: il 2022 ha lasciato l’amaro in bocca. Ora è il momento di prendervi una pausa di riflessione. Situazione migliore dal 16 maggio senza Giove in opposizione, arriva il coraggio dalle stelle per affrontare qualcosa di importante. Importante il mese di novembre per l’amore con Venere nel segno.

Scorpione: grandi scelte in arrivo. Saturno positivo da marzo varrà per due anni, una sorta di innovazione che state portando in avanti, ma è un anno che vedrà anche Giove in opposizione. Certe situazioni le avete cambiate di recente, forse ci pensavate da un po ‘. Adesso sarà un momento di sperimentazione importante. Poi ci sarà una situazione di grande cambiamento tra maggio e giugno. Un cielo ogni tanto ricco di insoddisfazioni, e durante l’estate potreste trovarvi ad affrontare altre scelte importanti. Bello il cielo di novembre e dicembre.

Sagittario: avrete un grande fiuto. Nuove sperimentazioni in vista grazie a Giove che è già positivo dal 20 dicembre. Un anno molto importante per i guadagni, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Luglio e agosto sono mesi importanti per le relazioni e per i nuovi amori.

Previsioni Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: Giove torna attivo da maggio, e fino a luglio splenderà; non ci saranno grandi problemi sul piano professionale ma è importante fare scelte giuste. Per l’amore marzo è un po’ strano; ad agosto con Marte e Giove in trigono sarà un successo.

Acquario: Saturno invita ad ascoltare con molta attenzione, e adesso a gennaio c’è Venere per l’amore. Sarà un mese molto importante se siete a caccia di qualcosa di nuovo. Novità soprattutto nella prima parte dell’anno.

Pesci: Saturno bellissimo nel segno che da marzo renderà le idee ottime. Estate positiva per i creativi e per chi vuole fare grandi scelte. Ci sarà una grande voglia di rimettervi in gioco e superare una piccola crisi. Nelle relazioni dovete stare attenti a non dare troppo in cambio di poco.