Biglietti vincenti Lotteria Italia seconda e terza categoria: tutti i premi

Non solo i biglietti di prima categoria. Come da tradizione la Lotteria Italia mette a disposizione dei propri giocatori anche altre due categorie con premi minori ma altrettanto interessanti. Nel corso della trasmissione I Soliti Ignoti, andata in onda ieri sera, Amadeus si è limitato a svelare solo i primi tagliandi, ma la Dea Bendata ha altre sorprese in serbo.

Biglietti vincenti Lotteria Italia seconda e terza categoria

Oltre al primo premio da 5 milioni di euro andato ad un fortunato giocatore che ha acquistato a Bologna il tagliando super fortunato della Lotteria Italia, non bisogna dimenticare gli altri premi in palio di seconda e terza categoria.

I premi di seconda categoria valgono 50 mila euro e sono in tutto nove. Ecco quali sono stati quelli vincenti:

PREMI DI SECONDA CATEGORIA € 50.000

Serie Numero Località Prov.

D 367432 PALERMO PA

F 328148 MONTE SAN SAVINO AR

P 005315 TORTORETO TE A 265781 PARMA PR

O 309242 MEDESANO PR

B 197669 BENEVENTO BN

D 229592 JESI AN

C 442658 CAORLE VE

D 357293 FROSINONE FR

D 054762 VALLATA AV

Prima di strappare il vostro biglietto della Lotteria Italia, date uno sguardo anche a quelli estratti di terza categoria e che valgono 20 mila euro:

PREMI TERZA CATEGORIA € 20.000

Serie Numero Località Prov.