Paolo Fox, ospite di Mara Venier durante Domenica In, oltre a snocciolare l’Oroscopo del 2023 segno per segno (che potete recuperare serenamente qui da noi) ha parlato pure della sua vita privata, svelando se è fidanzato oppure no e cosa pensa del matrimonio.

Paolo Fox è fidanzato? L’uomo dell’oroscopo svela se si sposerà

Se sono sposato? No, no ancora niente. Non mi si piglia nessuno, perché dicono: ‘Quello sa già il futuro, è inutile, non lo vogliamo. Se sono stati ad un passo dal matrimonio? No, io sono acquario e l’acquario teoricamente non si sposa. Tuo marito è acquario? E si vede che dopo un po’ ci ripensa. Vediamo un po’ se ci ripenso. Ma tu mi faresti da testimone?

Mara Venier ha fatto dell’ironia: “No, io ti sposo”. E l’astrologo ha risposto: “Allora mi tocca sposarmi, ok”.

La Zia della domenica ha fatto anche una previsione a Paolo Fox:

Io ho una sensibilità molto forte, è già accaduto con altre persone. Io sento che qualcosa succederà. Ti do massimo cinque, sei mesi. Veloce. Non il matrimonio, ma che nella tua vita ci sarà una persona che ti porterà sinceramente a pensare di crearti una famiglia.

Paolo Fox ha replicato:

Sono pronto. Ho anche una famiglia, ho tre cani meravigliosi. Amo loro, però è probabile… L’acquario non cerca tanto l’intimità, il sesso brutale.