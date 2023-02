Ci sarà anche Nek (insieme a Francesco Renga) stasera dal palcoscenico del Suzuki Stage in di Piazza Colombo a Sanremo, in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo 2023. La sua presenza accende inevitabilmente la curiosità sulla vita privata del noto cantante di “Laura non c’è”.

Nek, vero nome e vita privata: incidente, moglie e figlia

Oltre ad essere fisicamente uguale dai tempi della sua indimenticata hit, quando c’è Nek nei dintorni la domanda ricorrente è sempre la medesima: come si chiama davvero? Il vero nome di Nek è Filippo Neviani. L’artista, in una intervista svelò anche il significato del nome: da piccolo pensava che Nek fosse la parola che percepiva di udire quando batteva su una batteria.

Nel novembre 2020, Nek è stato vittima di un brutto incidente domestico molto grave. A Verissimo l’artista raccontò:

Mi sono tagliato la mano con una sega circolare in un momento di distrazione. Tutte le dita sono rimaste danneggiate ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà, ma dopo oltre undici ore d’intervento sono riusciti a salvarmi la mano. Se fossi rimasto più del dovuto nella mia casa in campagna, in attesa dei soccorsi, nel peggiore dei casi sarei morto dissanguato, nei migliori avrei perso i sensi. Invece, ho avuto il sangue freddo di prendere l’auto e di guidare fino al Pronto Soccorso di Sassuolo.

A stargli accanto è stata sicuramente la moglie Patrizia Vacondio, della quale lo stesso Nek, in una intervista a Specchio ha recentemente dichiarato:

Il grande motore dell’arte è l’amore. La maggior parte delle mie canzoni parlano di mia moglie o comunque ne è stata la mia musa ispiratrice. Dovrei darle la quota intera dei diritti d’autore (ride, ndr), è la verità! Se possibile, è ancora più centrale poi nella mia vita personale. È lei la colonna della casa e della famiglia. Ha una marcia in più.

Sposati da 22 anni (ma insieme da 25), i due hanno una figlia, Beatrice, nata nel 2012, ma l’artista ha un ottimo rapporto anche con Martina, frutto di una precedente relazione della Vacondio.