Come ha vissuto Mirko il suo confronto con l’ex Perla Vatiero durante l’ultima puntata del Grande Fratello? A parlare sono state le sue lacrime successive alla diretta. L’ex protagonista di Temptation Island è sprofondato in una vera e propria crisi personale, dal momento che, almeno mentalmente, si è ritrovato a rivivere i cinque anni di storia con Perla. Lui assicura di non amarla più e voler stare con Greta Rossetti, che dal canto suo (e da casa sua, soprattutto), ostenta una certa sicurezza (!).

Mirko e le parole sulla ex Perla

Tuttavia, nella Casa del Grande Fratello Mirko continua a pensare a Perla, ignaro del fatto che probabilmente già da oggi potrebbe ritrovarsi la ragazza a stretto contatto. Nelle passate ore, intanto, Brunetti si è confidato con Vittorio ed ha ammesso di aver sognato la sua ex:

Ho sognato Perla, ho rivissuto il confronto – riportano i colleghi di Biccy.it -. Poi ho sognato che entrava e che continuavamo a parlare qui dentro sui divanetti. Nel sogno parlavamo di noi. Ieri ho pianto e nel sogno ho ripercorso la nostra storia ed eravamo molto tranquilli. Per me lei è vita, ci vogliamo un bene pazzesco. Io sono diventato uomo con lei e lei donna. Insieme abbiamo passato così tante cose e molte non ce le siamo godute. Ieri invece l’ho vista cambiata in meglio così come mi sento maturato anche io adesso. Quando lei ha detto ‘cosa mi ha fatto innamorare di Mirko? Tutto’. Quello è stato bello ed è lì che si è emozionata. Lei è donna è bellissima.

Ripensando al confronto con Perla, Mirko ha espresso solo parole positive nei confronti della ragazza in merito alla quale ha ammesso di averla trovata senza dubbio maturata. Adesso però ha qualche timore su Greta:

Ora spero che in puntata non ci siano nuove rivelazioni su Greta, che magari l’ha presa male. Mi auguro che non abbia detto nulla di sbagliato.

Per il momento nulla di male, ma il solo fatto che stia caldeggiando l’idea di essere anche lei nella Casa del Grande Fratello la dice lunga su quello che potrebbe accadere…