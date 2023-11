Perla Vatiero sarebbe dovuta entrare come nuova concorrente del Grande Fratello, ma è stata momentaneamente bloccata dal Covid. L’ex di Mirko Brunetti è asintomatica e appena tornerà negativa sarà pronta a varcare la Porta Rossa, sebbene il suo ex ed il resto dei suoi inquilini siano del tutto all’oscuro di ciò. Ieri sera, tuttavia, Mirko ha potuto avere un confronto molto intenso con Perla, dopo l’ultima visita in casa dell’attuale fidanzata Greta Rossetti.

Perla Vatiero e il confronto con Mirko al Grande Fratello: interviene Greta

Durante la puntata di ieri del Grande Fratello non sono mancate le frecciatine di Alfonso Signorini rivolte a Greta Rossetti, che da casa ha potuto assistere al confronto tra i due ex. La giovane, tuttavia, si era detta tranquilla alla luce del nuovo ingresso. Ma come ha reagito subito dopo la reazione di Mirko alle parole della sua ex?

Durante il confronto a distanza, Perla ha ammesso di non essere più innamorata di Mirko e di aver voltato pagina, sottolineando come la lettera serviva solo a spronare il ragazzo. Parole che tuttavia sono state molto apprezzate da Mirko:

Ho apprezzato molto la lettera e non me lo aspettavo. Sono sincero le tue parole mi hanno dato tanta forza, sei la persona che mi conosce più di tutti, io non ho feedback dall’esterno quello che non voglio è che ci sia questa guerra social inutile e superficiale. Speravo che la lettera fosse il punto di tutta questa situazione tra me, te e Greta, una bella lettera che viene dopo mesi pesanti che nessuno ha saputo gestire. La nostra storia è finita per motivi precisi, ci stavamo facendo del male a vicenda, lo sapevamo, ma nessuno dei due aveva il coraggio di mettere un punto.

Perla ha ammesso i suoi errori, soprattutto verso la fine della loro storia ed alla domanda di Signorini su quanto tenga a Mirko da 1 a 100, senza pensarci ha risposto: “100 sicuramente!”. Anche Mirko ha replicato alla stessa domanda:

Perla è stata una storia importante. Se mi chiede di scalare una montagna lo faccio perché gli voglio bene. Quanto tengo a lei da 1 100? Mille Alfonso!

L’ingresso di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello è solo rimandato, ma dopo il confronto l’ex di Mirko ha svelato le sue emozioni a caldo:

È stato emozionante, non ve lo nascondo. La voglia di varcare la porta rossa era tanta… ora è tantissima! Ci vediamo presto, Perla.

Ma in tutto ciò, come ha invece reagito Greta Rossetti? Lei, in realtà, questa volta si è detta molto orgogliosa di Mirko, spiazzando per la sua reazione diplomatica. Mentre Brunetti, dopo il confronto, sarebbe scoppiato a piangere sperando al tempo stesso che la fidanzata non fraintendesse, quest’ultima ha replicato:

Stai tranquillo amore, sono felice se sei felice. Vorrei solo abbracciarti forte e dirti che sei un Uomo con la U maiuscola e stasera l’hai dimostrato a tutti. Sono fiera di te. Spero che ti arrivino questi messaggi anche solo con il pensiero. Ti amo e ti sosterrò sempre finché vorrai.

Sarà che ha deciso di cambiare atteggiamento dopo le parole di Signorini in cui lasciava intendere che tra le due donne, Perla sarebbe la più matura?