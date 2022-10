Andrea Romano, marito di Sara Manfuso, intervistato ai microfoni di “Un giorno da pecora”, interviene e parla di Alfonso Signorini e la “cacciata” della moglie dallo studio del Grande Fratello Vip.

Il marito di Sara si dice deluso e dispiaciuto dall’atteggiamento di Signorini e fa delle precisazioni in merito al “ruolo” di Giovanni Ciacci (che pare voglia prendere provvedimenti in tal senso):

Ieri ho visto la puntata del Gf Vip con grande partecipazione, e quanto è successo è stato molto deludente ai miei occhi. Soprattutto per quanto riguarda la reazione di Alfonso Signorini , che stimo come professionista. Sara non ha mai accusato Giovanni Ciacci di molestie. Mia moglie ha voluto condividere uno stato d’animo molto pesante, sviluppato in seguito a quell’episodio evidentemente involontario e alla infelice battuta di Ciacci (‘Dai, simuliamo una violenza sessuale’) che in lei ha riaperto una ferita dolorosa.

Andrea Romano aggiunge:

La premessa è che purtroppo Sara è stata vittima di una vera violenza sessuale, ed è entrata nella Casa per condividere anche questa esperienza, di cui Signorini e gli autori erano ovviamente a conoscenza. Ho trovato molto deludenti le parole del conduttore, quando le ha risposto ‘tu dovevi dargli uno schiaffo’. Noi uomini non dovremmo mai giudicare le reazioni di una donna alla memoria di una violenza. Chi siamo noi per dire ‘dovevi reagire in questo modo?’

Di fronte all’infelicissima battuta di Ciacci, Sara ha dissimulato il proprio grave imbarazzo dietro una frase scherzosa e una risata, ma ha provato una profondissima vergogna cresciuta nel silenzio dei giorni successivi. Di questo avrebbe voluto parlare ieri, condividendo questo stato d’animo con i telespettatori. Purtroppo Signorini non ha colto questa richiesta, e cacciandola dallo studio ha colpevolizzato la vittima per quanto stava raccontando proprio in una serata in cui si parlava di bullismo.