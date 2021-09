Finalmente si accendono le prime interessanti dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip, ed a regalarci gli iniziali momenti di elettricità sono proprio Lulù e Manuel Bortuzzo, sui quali in queste ore si concentrano i maggiori dubbi.

Lulù, prima scenata di gelosia a Manuel Bortuzzo

La giornata per la principessa Lulù non è iniziata nel migliore dei modi dopo la serata di ieri, ma la visione di una scena con protagonista Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni l’ha mandata su tutte le furie facendola lanciare nella sua prima scenata di gelosia in diretta.

A scatenare l’ira della principessa etiope sarebbe stato un innocuo e innocente massaggio al collo di Manuel all’ex tronista di Uomini e Donne. Poco dopo la regia ha ripreso Bortuzzo e Lulù in bagno nel bel mezzo di una scenata di gelosia da parte della ragazza. Manuel ha provata a rassicurarla ma non avrebbe ottenuto i risultati sperati.

Gli spettatori che hanno assistito alla scenata, sui social si dividono tra chi considera la reazione di Lulù eccessiva e finta e che invece crede che Manuel sia evitando la giovane, giù giù di corda dopo le offese delle opinioniste “pop” di ieri sera.

Manuel ha detto una ovvietà, cioè che Sophie è una bella ragazza. Lulu, che dopo che ieri sera le hanno dato in diretta della “brutta” ora è molto giù di corda. #gfvip — hamsik (@hamsik911) September 25, 2021

Fermi tutti. La scenata di lulu era necessaria, altrimenti cos’altro può fare per la clip di lunedì? Ormai si sono baciati, hanno dormito insieme, hanno fatto tutto e ora ci vuole il litigio 🤷🏻‍♀️ #gfvip — Alessia🦋 (@Alessiascordi28) September 25, 2021

Per tutti quelli che non capiscono cosa sia successo, Manuel stava facendo un massaggio a Sophie e dopo un po la regia inquadra Manuel e Lulù in bagno. Lei sembrava un po scazzata e sono riuscita a leggere il labbiale di lui che diceva “ma no non mi piace Sophie” #GFVIP — I 3 MOSCHETTIERI (@MOOSCHETTIERI) September 25, 2021