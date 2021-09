Manuel Bortuzzo e Lulù, dubbi sulla coppia: interviene un ex gieffino

Manuel Bortuzzo e Lulù, in teoria, dovrebbero rappresentare la prima coppia di questa sesta edizione del GF Vip ma i dubbi non mancano. Il nuotatore e la principessa si sono avvicinati sempre di più negli ultimi giorni fino a vivere momenti di grande intimità, tra coccole e baci. Eppure non tutti sono convinti della veridicità della coppia.

Manuel Bortuzzo e Lulù, i dubbi di un ex Vippone

C’è chi li adora come coppia, avendo intravisto in entrambi una naturalezza ed una sincerità spiazzante, come ribadito anche ieri sera da Adriana Volpe, e chi invece ha messo in dubbio il vero interesse reciproco pensando subito ad una possibile strategia.

Ad insinuare qualche dubbio sulla vicinanza tra Manuel Bortuzzo e Lulù è stato anche un ex concorrente della passata edizione del GF Vip, Giacomo Urtis, che attraverso i suoi social ha espresso il suo punto di vista: i due giovani sono davvero sinceri?

Riferendosi alla neo coppia, il chirurgo dei Vip ha espresso la sua opinione in merito asserendo:

Rispetto per Manuel che è un ragazzo d’oro, ma io una ship così falsa non l’ho mai vista.

Alfonso Signorini nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha acceso i riflettori proprio sulla coppia ma Urtis ha invece manifestato tutto il suo scetticismo rispetto alla spontaneità di Manuel Bortuzzo e della principessa etiope.