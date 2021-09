Del flirt tra Manuel Bortuzzo e Lulù in pochi credono fuori dalle quattro mura della Casa del Grande Fratello Vip. Specie il nuotatore, per gli amici della rete, non possiede il giusto trasporto emotivo per trasformare questa simpatia in un sentimento più importante.

Arriva il due di picche di Manuel Bortuzzo a Lulù?

E se ieri sera nel corso della diretta Alfonso Signorini ha parlato del loro primo bacio sotto coperta, nella notte, spente le telecamere di Canale 5, Manuel Bortuzzo avrebbe “friendzonato” la principessa già provata dagli attacchi inopportuni delle nuove opinioniste.

Manuel, infatti, qualora ricevesse la possibilità di andare nella Love Boat non porterebbe Lulù bensì Alex Belli: due di picche in arrivo per la principessa etiope?

Nicola : avrai modo di testarla la love boat con lulú..

Manuel: ma scherzi ?!Se dovessi andare nella love boat porterei Alex non lulú #gfvip pic.twitter.com/m3ohJu85k5 — La Stanza BLU ! (@BluStanza) September 25, 2021

