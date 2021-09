Il Grande Fratello Vip ha introdotto le opinioniste pop ma, francamente, potevamo farne a meno. Dopo la diretta, infatti, Lulù è scoppiata in lacrime per il commento inopportuno delle sorelle durante la puntata.

L’opinionista pop offende Lulù in diretta: le lacrime amare dopo la puntata

“Cosa ne pensate delle nostre tre princess?”, ha domandato Signorini mentre Lulù veniva inquadrata: “Mamma quanto è brutta quella lì”, si lascia scappare una delle due sorelle.

“Ma guarda che ti sentono”, le suggerisce l’altra. Ed allora, per “aggiustare il tiro” la prima ha precisato: “Volevo dire che con tutto quel trucco sul viso sono brutte, struccate sono molto più belle”.

Pessimo esordio.

Lulù alla fine della puntata è scoppiata a piangere.

Due signore che potrebbero essere le sue nonne giudicano in diretta TV l’aspetto fisico di una giovanissima già soggetta al giudizio della gente h24? Brutta pagina di TV, lasciatemelo dire.

— Frangar, non flectar (@FlectarNon) September 24, 2021

Manuel sta consolando Lulú che sta piangendo perché le signore prima le hanno detto “sei brutta, sei truccata troppo” #gfvip posso dire che sono state veramente inopportune sia con lei che con Raffaella senza motivo e, soprattutto, non hanno fatto ridere nessuno?

*Lulù piange per l’opinionista che le ha detto brutta*

Giucas: Non piangere, quella è satira, non sei brutta.

Sai quante volte hanno detto a me che son brutto?

Giucas ti amo #GFVIP pic.twitter.com/KWA9yS3OXr

— ⇢ (@trasheela) September 25, 2021