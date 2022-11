Luciano Punzo nella giornata di ieri è tornato a parlare della sua ex (?) Manuela Carriero. Durante alcune confidenze con Sarah Altobello, tra uno scivolone ed un altro, l’ex tentatore di Temptation Island ha anche ammesso di sentire la mancanza di Manuela.

Luciano Punzo ripensa a Manuela Carriero, lei lo difende e attacca l’ex (che interviene)

Il rapporto attuale tra Punzo e la Carriero resta un giallo. Teoricamente lui sarebbe entrato da single, ma ieri, inaspettatamente, ha ammesso:

Spero di non averla persa per sempre, mi manca. Sto pensando a una cosa importantissima. Aspetto che passi un altro mese, ho capito che non posso stare senza di lei. Forse me la sposo. Abbiamo vissuto insieme per un anno, se io mi sposo cambierò, il matrimonio per me è condivisione.

Oltre a questo ha anche dato la sua versione di amore ricordando come la sua bisnonna venisse picchiata dal marito: “Quello era amore”, ha sostenuto. Una frase che ha fatto esplodere il caos in rete.

Manuela Carriero è allora intervenuta attraverso alcune Stories, prendendo le difese del suo ex:

Posso assicurare per esperienza personale che Luciano non giustifica assolutamente la violenza di alcun genere, né tantomeno è un violento […] La critica che gli si può fare è che non sempre si esprime correttamente. Enfatizza eccessivamente i concetti e quindi viene spesso frainteso. Ma non è una persona che giustifica o inneggia alla violenza, questo no.

Poi ha colto l’occasione per lanciare un attacco al suo ex fidanzato Stefano Sirena, con il quale partecipò a Temptation Island:

Tra le persone che lo giudicano da sempre c’è un “uomo” che una volta, parlando di tradimenti, mi ha risposto: ‘Beh, alla fine non sei né la prima né l’ultima ad essere stata tradita! Sai quante corna ha fatto mio nonno a mia nonna? Lei non lo ha mai lasciato’.

A questo punto è intervenuto anche Sirena che in un video (in apertura) ha detto la sua sulla coppia asserendo di aver messo su un bel teatrino, per poi replicare anche alle parole della sua ex sul suo conto: