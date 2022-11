Luciano Punzo al centro di una polemica per alcune sue esternazioni nella Casa del GF Vip. Il Vippone si è ritrovato in queste ore a parlare di amore insieme a Sarah Altobello. Mentre i due erano impegnati a lavare i piatti, Luciano ha ammesso di aver recentemente riflettuto sulla sua storia d’amore (attualmente in standby) con Manuela Carriero.

Luciano Punzo e le frasi shock

Luciano ha confidato a Manuela di sentire la sua mancanza ed al tempo stesso ha svelato che molto probabilmente potrebbe pensare al matrimonio con la ragazza:

Mi manca, sto cercando di capire delle cose. È probabile che la sposerò.

Poi si è lanciato in dichiarazioni alquanto discutibili e che attualmente stanno facendo il giro del web:

Oggi sono tutti bravi a cambiare ragazza. Non c’è più quel fatto di cercare di aggiustare. Io ricordo altri tempi, quando l’uomo picchiava la donna. Non vorrei questo, ma alla fine quello era amore, a lei stava pure bene, diceva “lui è il mio uomo”. Sono cresciuto con quei valori, non posso farci niente.

Luciano Punzo ha poi raccontato a Sarah del suo rapporto con Manuela, fatto di alti e bassi, ed ha confidato di aver pensato che potrebbe essere proprio lei la donna della sua vita:

Spero di non averla persa per sempre, mi manca. Sto pensando a una cosa importantissima. Aspetto che passi un altro mese, ho capito che non posso stare senza di lei. Forse me la sposo. Abbiamo vissuto insieme per un anno, se io mi sposo cambierò, il matrimonio per me è condivisione.