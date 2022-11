Manuela Carriero è ancora innamorata di Luciano Punzo? Intervistata tra le pagine di Chi Magazine, la ex concorrente di Temptation Island vuota il sacco dopo l’ingresso del suo ex nella Casa del Grande Fratello Vip.

Il GF Vip è arrivato all’improvviso. Una doccia fredda. Noi eravamo in fase di stallo. Io vivo a Napoli a casa della sua bisnonna e sono amata dalla sua famiglia. Nell’ultimo periodo eravamo in crisi, è vero.

Lui aveva scelto un corso di recitazione a Roma e io lo aspettavo qui a Napoli dove mi sono ricostruita una nuova vita lontano da Brindisi, città dove sono nata e dovevo vivevo con il mio ex prima di partecipare a Temptation Island e stare con Luciano che mi ha salvato da un rapporto che definirei tossico.

Saperlo al GF Vip mi fa stare male. Lui voleva far l’attore, a lui piace questo mondo; io invece sto pensando di lasciare tutto e trasferirmi a Londra per lavorare in un ristorante.

Nelle scorse settimane, quando eravamo in litigio pieno e ancora non era arrivato il reality, sono volata davvero a Londra per fare una prova e capire se questa poteva essere la mia via di fuga. Non sono sicura di riuscire a reggere.

Se dovessi vederlo flirtare con un’altra nella Casa ci starei male, molto male. La gelosia da parte di entrambi è stata una costante negativa nel nostro rapporto. Sono confusa e dispiaciuta, lo ammetto.