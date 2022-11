Giaele ha sbugiardato Antonino davanti ad Oriana e poi è scoppiata a piangere mentre Spinalbese si è sbottonato dicendole una frase dolcissima. Nella notte, Luciano e Nikita hanno svelato alcuni retroscena sull’ex Belen proprio in presenza della venezuelana che ascoltava con attenzione.

Luciano e Nikita “smascherano” Antonino: intesa con Giaele prima di Oriana

“Prima con Ginevra, poi con Giaele, poi con Oriana… ha capito e se n’è uscito in maniera pulita e così ha fatto perché in puntata lo hanno acclamato”, ha esordito Luciano Punzo proprio davanti alla venezuelana.

“prima con Ginevra, poi con Giaele, poi con lei, ha capito e se n’è uscito in maniera pulita e così ha fatto perché in puntata lo hanno acclamato…” sconvolta sorpresa stupita stupefatta per la lucidità di Punzo sul mago burattinaio Spinalbanese #gfvip pic.twitter.com/3lowaKXriZ — ♐︎ (@afiresign_) November 20, 2022



Successivamente Oriana si è sfogata in camera da letto con Punzo, Sarah e Nikita: “Prima mi dice una cosa e poi… Mi dice di lasciare perdere le curve e che sono bellissima, ma gli piaccio come sono fatta dentro…”.

“Sono contento che stai iniziando a capire. Non è il tuo ragazzo e non sarà il tuo ragazzo fuori. Sei abbastanza intelligente da capirlo da sola, non devo dirtelo io”, ha aggiunto Luciano.

Anche Nikita ha fatto delle rivelazioni inedite sul rapporto tra Antonino e Giaele prima che arrivasse Oriana nella Casa del Grande Fratello Vip.

